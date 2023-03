Palazzo Doglio si prepara ad accogliere la primavera con una serie di eventi imperdibili. L’appuntamento inaugurale sarà il “Father’s Day Brunch”, un’edizione speciale del brunch domenicale dedicato a tutti i papà, in programma il prossimo 19 marzo.

Per l’occasione l’Executive Chef dell’Osteria del Forte, Alessandro Cocco, ha pensato ad una proposta che vedrà vari corner dedicati alle più varie prelibatezze, da quello campano con le mozzarelle, stracciatella o burrata, a quello più tradizionale sardo con salumi e formaggi della Regione, passando per le insalate. L’offerta si completa con il pesce marinato, la “fregola ai frutti di mare, pomodoro fresco e bottarga” e i tradizionali Culurgiones, per finire con il filetto di pescato del giorno, i “Bocconcini di manzo alla griglia” e un gran buffet dei dolci a cura del mastro pasticciere.

Il brunch rappresenta un’occasione per trascorrere momenti di relax e svago con la propria famiglia. Inoltre ad attendere tutti i papà che prenoteranno, un regalo a loro riservato che renderà la giornata ancora più speciale.

Questo evento inaugura una serie di appuntamenti imperdibili nella primavera di Palazzo Doglio, tra cui il weekend di Pasqua, che promette sorprese e momenti spensierati dedicati alle famiglie.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 070 6464154 oppure inviare una mail a osteriadelforte@palazzodoglio.com

Il costo del “Father’s Day Brunch” è di 50 euro a persona, bevande escluse, per adulti e di 20 euro a persona, bevande escluse, per bambini.