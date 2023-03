Circa 6 km di coda, 500 veicoli e migliaia di persone per raggiungere Oristano e rivendicare il diritto alla salute di un territorio.

È partito questa mattina da Samugheo il corteo di auto che ha sfilato in tutti i paesi sulla strada per Oristano. Un fiume di persone, tra i quali anche bambini, che hanno sfilato a piedi per le strade cittadine.

Una richiesta che arriva dal neonato coordinamento regionale dei comitati sardi per la sanità pubblica, che raccoglie 20 associazioni in tutta la Sardegna.

“L’assessore Doria dice di aver trovato delle soluzioni per la medicina territoriale, ma ora serve affrontare la questione degli ospedali. L’unico presidio del territorio, il San Martino, a volte non riesce a far fronte alla richieste, che vengono smistate a Sassari o a Cagliari”, dice Antonello Meloni, portavoce del comitato di Samugheo.

“Questa manifestazione non è contro l’operato della Regione, ma a supporto di quello che farà” aggiunge.

