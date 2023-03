La Guardia Costiera di Cagliari ha riscontrato diverse irregolarità tra i chioschi di Su Siccu a Cagliari. In particolare sono stati sequestrati e rigettati in mare in quanto viventi circa 1000 ricci illegalmente commercializzati. Comminate sanzioni per 3500 euro nei confronti del titolare dell’esercizio.

Altri prodotti ittici congelati sono stati sequestrati e il titolare del chiosco è stato sanzionato con una ulteriore multa di 1500 euro.

Gli echinodermi e il restante prodotto erano privi della documentazione in materia di tracciabilità, resa obbligatoria dalla normativa europea e nazionale a tutela della salute pubblica.

