Ranieri trova la prima vittoria in trasferta del Cagliari della sua gestione. I rossoblù hanno sconfitto per 4-0 la Reggina di Pippo Inzaghi, dando una spallata ai calabresi nella corsa ai playoff.

Il successo è arrivato ancora con il marchio Lapadula-Mancosu. Il bomber ha segnato una doppietta di rapina e di rigore, dimostrando con i suoi 15 gol di essere il giocatore giusto per trascinare il Cagliari.

Per il trequartista invece ennesima prestazione di sostanza, con la marcatura su rigore a impreziosirla. Festeggia anche Zappa, a insaccare il poker nei minuti di recupero.

Ma è stato tutto l’atteggiamento del Cagliari a valere il successo: squadra tranquilla, solida in difesa, in grado di concedere pochissimo ad una competitor per i playoff.

