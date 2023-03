Quartu è rimasta sconvolta dalla morte improvvisa di Tonino Dessì. Medico di base e politico di spicco della scena locale, il suo nome era rumoreggiato come candidato sindaco alle prossime amministrative.

“La comunità di Fratelli d’Italia è in lutto per la scomparsa di un grande amico, fratello e rappresentante storico della destra quartese sarda” ha commentato il deputato Salvatore Deidda.



Che aggiunge: “È sempre stato un punto di riferimento per me e tutta la nostra comunità. Avevamo in progetto tante altre imprese. Non l’ho ringraziato mai abbastanza”.

