Nuova sconfitta per il Cagliari Primavera guidato da Michele Filippi. I rossoblù crollano contro il Lecce per 3-1 in casa, incassando la terza sconfitta consecutiva (la sesta in sette gare).

Una brutta sconfitta che nessuno si aspettava. Il Cagliari è infatti andato in vantaggio per primo con un gol di Pulina e sembrava essere in grado di comandare la sfida. Poi la reazione dei pugliesi è stata travolgente tra la conclusione della prima frazione e l’intero secondo tempo.

Non ha accampato scuse mister Filippi nel post partita. “Dobbiamo continuare a credere nel lavoro che facciamo ogni giorno, anche oggi siamo scesi in campo con grande piglio. Non siamo riusciti a farlo per tutta la partita e dispiace commentare una nuova sconfitta” ha spiegato.

