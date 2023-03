“Siamo costretti a denunciare l’assenza di qualsiasi coinvolgimento dei sindacati e della rappresentanza del lavoro da parte del presidente della Regione e della Giunta nel progetto per portare a Lula l’Einstein Telescope”. Lo ha detto il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante nel giorno della visita a Sos Enattos della ministra Anna Maria Bernini.

“Il presidente – ha aggiunto – nei giorni scorsi aveva definito il progetto una occasione di rilancio straordinario per l’Isola, facendo esplicitamente riferimento alla necessità che diventasse una battaglia di tutti ma fino a questo momento non è stato conseguente, infatti, le rappresentanze del lavoro, ossia chi dovrà materialmente costruire la struttura e mettere al servizio dell’opera le proprie intelligenze e i propri saperi, non sono mai state coinvolte in alcun momento di discussione e di approfondimento”.

Questa inspiegabile chiusura da parte del presidente della Regione avviene nonostante “da tempo – in ultimo anche in occasione del congresso della Cgil Sardegna a fine gennaio – sia nota la nostra disponibilità a dar vita a quella grande alleanza di forze del lavoro, della produzione, della scienza e della cultura, indispensabile per far vincere alla Sardegna la corsa per il telescopio Einstein”.

Per queste ragioni la Cgil ribadisce oggi: “Solinas proponga l’istituzione di un comitato sardo, in supporto a quello nazionale, per il telescopio Einstein a Lula. Si apra al confronto e all’apporto del mondo del lavoro. La battaglia per dare alla Sardegna questa grande impresa della scienza e della tecnologia non potrà che trarne vantaggio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it