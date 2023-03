Nel 2022, in Sardegna, si contano 392.598 nascite, 7.651 in meno rispetto al 2021 (-1,9%). Un nuovo record negativo che accentua la denatalità degli ultimi anni. Lo rileva l’Istat nell’ultimo monitoraggio sulla dinamica demografica del 2022.

A livello territoriale il tasso di natalità, pari a 6,7 per mille residenti in media nazionale nel 2022, vede la Sardegna presentare il valore più basso: 4,9 per mille.

“Se l’andamento delle nascite del 2021 ha lasciato pochi dubbi sul ruolo svolto dall’epidemia nei confronti dei mancati concepimenti, più complesse sono le dinamiche alla base del calendario nel 2022” si legge nel report dell’Istituto di statistica.



