Brotzu, prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori. Grido d’allarme delle RSU: “Si naviga a vista in tutti i sensi esponendo tutti gli operatori di ogni settore ad uno Stress Lavorativo abbondantemente fuori dalla soglia di sicurezza”.

“L’ARNAS G.Brotzu è in confusione totale come non mai. L’organizzazione complessiva è allo sbando totale”. Lo fanno sapere i rappresentanti delle RSU.

“Ormai si naviga a vista in tutti i sensi esponendo tutti gli operatori di ogni settore ad uno Stress Lavorativo abbondantemente fuori dalla soglia di sicurezza. Infatti, bistrattati dall’azienda, sono sempre più numerosi gli OSS, Infermieri e persino Dirigenti che, senza sosta, si rivolgono allo SPreSAL e all’Ispettorato Provinciale al Lavoro, per una reale valutazione del loro stato psicofisico Lavorativo. I risultati sono nefasti. I sindacati sono in allerta crescente, proclamando lo stato di agitazione e preparandosi, in difetto, ad azioni di lotta molto più dure ed eclatanti. Non escludendo, prima che sia troppo tardi, nemmeno l’interruzione della attività assistenziale stessa”.

