Continua l’impegno della Regione sugli immobili pubblici, che sta prendendo forma non solo attraverso il censimento che porterà alla redazione di un database complessivo teso a fotografare in maniera complessiva e realistica lo stato patrimoniale regionale, ma anche con una serie di sopralluoghi che vedono impegnato in prima persona l’Assessore degli Enti locali e Urbanistica, Aldo Salaris, finalizzati a verificare lo stato e la natura degli immobili e risolvere eventuali criticità. A questo proposito, si è svolta questa mattina la visita dell’esponente della Giunta Solinas ad Alghero, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e del Parco di Porto Conte, con l’obiettivo di fare il punto sugli immobili di proprietà della Regione che si trovano appunto nell’area del Parco, terreni e fabbricati.

“Il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare e del demanio regionale costituisce un obiettivo prioritario del programma di governo di questa maggioranza – ha spiegato l’Assessore Salaris – L’attenzione di questo Assessorato per quelle che sono le esigenze dei luoghi che ospitano beni di proprietà regionale è massima e va incontro a un’unica necessità: arrivare alla piena valorizzazione del patrimonio pubblico. Un obiettivo che ci siamo dati e che stiamo perseguendo: il parco, nello specifico, ha un valore altissimo, è una realtà che va tutelata coniugando ogni possibile decisione utile a snellire tempi e burocrazia con le soluzioni da adottare, in tempi certi e rapidi”.

