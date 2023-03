La Corte d’Appello di Cagliari ha revocato l’ordine di estrazione di Carles Puidgemont, il leader indipendentista catalano arrestato ad Alghero il 21 settembre 2021 per poi essere rilasciato quattro giorni dopo.

Su Puidgemont pendeva un mandato di cattura europeo per aver dichiarato l’indipendenza della Catalogna dalla Spagna nel 2017. “Arrestare un leader politico per avere organizzato un referendum è uno sberleffo a secoli di civiltà giuridica”, aveva commentato l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde.

Ma in seguito a quest’ultima sentenza non penderà più alcun ordine di cattura nei suoi confronti.

Questo per effetto della riforma del Codice penale spagnolo – varata col governo in carica e già in vigore – con cui è stato abrogato il reato di sedizione.

Il leader indipendentista sarà processato in Spagna per reati minori.

