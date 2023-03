Rifiuti e abbandono è la situazione in cui versa la parte alta di Monte Urpinu di Cagliari, nei pressi di Viale Europa.

“Un sito bellissimo che da anni è inspiegabilmente chiuso che consentirebbe ai cittadini ed alle famiglie di usufruirne” denuncia Valerio Piga di Difensori della Natura con tanto di foto a immortalare il tutto.

“Purtroppo – continua Piga – il caseggiato presente in questa vasta area verde è in completo abbandono e pieno di rifiuti, eppure basterebbe poco per bonificarlo e renderlo in sicurezza, ma l’amministrazione comunale preferisce investire in “grandi opere annunciate” invece che in “piccole ma grandi opere” che in pochi mesi sarebbero a disposizione dell’ intera comunità”.

“Il paradosso – conclude l’esponente dell’associazione ambientalista – è che nonostante sia chiuso, lateralmente si può benissimo entrare (come nel caso dell’anfiteatro) dato che alcune parti della recinzione è divelta”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it