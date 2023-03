Via Roma chiuderà al traffico a partire dal prossimo lunedì 27 marzo.

La decisione, già anticipata dal sindaco Paolo Truzzu, è stata ufficializzata oggi in Aula consiliare durante il tavolo tecnico alla presenza dell’assessore alla Viabilità, Alessio Mereu.

l lavori interesseranno il tratto da via Barcellona a piazza Attilio Deffenu. La parte restante – Rinascente compresa – potrà essere utilizzato dai residenti come area di sosta per le auto.

Da quanto è emerso, l’operazione durerà circa quattro mesi.

Viale Trieste, invece, resterà per ora aperta al traffico. Dopodiché la strada verrà interdetta da piazza del Carmine a via Pola e il traffico verrà dirottato su via Roma, nella strada parallela a viale Trieste.

