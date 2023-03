Avrebbero chiuso di lì a poco, e invece si sono trovate di fronte un malvivente. Tantissima paura, la consegna dei soldi e l’allerta dei Carabinieri quando il rapinatore se n’era già andato.

Cinzia Pinna e Cristina Pia, farmaciste del Bambin Gesù di San Gavino Monreale, hanno dato spazio ad un breve post sui social per esprimere le proprie emozioni dopo la brutta esperienza.

“Stiamo bene. Vogliamo tranquillizzare tutti e scriviamo queste due righe per ringraziare chi ci ha scritto per darci conforto e solidarietà” hanno scritto in apertura.

Poi via libera alle emozioni. “Ieri abbiamo vissuto una brutta esperienza, che nessuno dovrebbe mai vivere. Dopo la rapina in farmacia sono prontamente intervenuti i Carabinieri, che ringraziamo, che hanno immediatamente dato il via alle indagini”.

Dunque l’auspicio finale. “Proseguiamo il nostro lavoro con fiducia, sperando che il tempo ci restituisca la serenità. Vi abbracciamo”.

