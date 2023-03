Nella giornata di ieri è stata annunciata la storica fusione dei due aeroporti del nord Sardegna, Alghero e Olbia. Una notizia che ha fatto felici alcuni, ma ha anche fatto storcere il naso.

Lo ha dimostrato soprattutto Michele Pais, leghista e presidente del Consiglio Regionale, con una nota che non cela rammarico e fastidio.

“Apprendo la notizia della fusione per incorporazione della Sogeal da parte della Geasar. Rilevo nell’assenza di condivisione e scambio di informazioni con il tessuto sociale e istituzionale, prime fra tutte le Istituzioni regionali, un elemento di debolezza” ha dichiarato.

“Gli aeroporti, soprattutto in un’isola quale è la Sardegna, sono infrastrutture strategiche rispetto alle quali è indispensabile il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche. Per tale ragione sarebbe stato auspicabile una decisione maggiormente partecipata della Regione, che è sempre intervenuta per sostenere gli investimenti negli scali e le politiche di sviluppo” ha aggiunto.

Infine una stilettata: “La Regione non può essere vista solo come utile per richiedere finanziamenti. E la Sardegna non è una colonia”.

