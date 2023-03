Con un clima sempre più mite e l’aumento delle temperature tornano gli incendi in Sardegna.

Precisamente, il rogo è scoppiato questo pomeriggio a ridosso della statale 131, all’altezza del cavalcavia di Macomer.

Sul posto i Vigili del fuoco per domare le fiamme, che hanno bruciato la vegetazione e i cumuli di rifiuti abbandonati nell’area.

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Non si esclude la pista dolosa.

