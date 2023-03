La Corte dei Conti ha condannato il sindaco di Quartu, Graziano Milia, al pagamento di oltre 122 mila euro in favore della Città Metropolitana di Cagliari: danno erariale. La sentenza n. 17 del 2023 era stata resa nota in anteprima nei giorni scorsi dal giornalista Mario Guerrini nella sua rubrica FB ed è stata oggetto nei giorni scorsi di una inchiesta del quotidiano indipendente sardo Indip.

Da presidente della Provincia di Cagliari e membro esecutivo del Comitato europeo delle regioni Milia – secondo la Corte dei Conti – avrebbe in taluni casi rendicontato spese per trasferte e missioni ad entrambi gli enti, ottenendo un duplice rimborso per la stessa missione. Tra gli episodi contestati anche una corsa in taxi dal Trentino al Piemonte effettuata, si legge nella sentenza “malgrado non vi fossero eventi istituzionali”.

“Siamo sorpresi dalla decisione della Corte – hanno commentato gli avvocati Guido Manca Bitti e Matilde Mura -. Ogni operazione, rendicontazione e impegno sono costantemente passati attraverso la verifica degli uffici provinciali ed europei. A distanza di oltre dieci anni sono stati contestati al Dottor Milia fatti in relazione ai quali aveva fornito ogni giustificazione, che è stata esaminata e poteva essere tempestivamente contestata, consentendo la possibilità di una immediata verifica anche in contraddittorio. È nostra intenzione impugnare la decisione di fronte alla Corte Centrale”.

