È finito in carcere perché accusato di abusi sessuali su minore e dopo la scomparsa della sua ex compagna, Marina Castangia, sparita nella primavera del 2021 a Mogorella in provincia di Oristano, il suo nome è iscritto nel registro degli indagati anche per omicidio. Ora una nuova accusa per Antonino Demelas, 70 anni.

A Demelas è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina, lesioni personali e porto illegale d’arma. Secondo i carabinieri, l’uomo sarebbe coinvolto in una rapina avvenuta nel 2016 nell’abitazione di un 75enne a Selargius (deceduto nel 2018).

La vicenda risale al 17 febbraio del 2016. Nella casa dell’anziano entrarono quattro uomini che picchiarono il 75 per poi legarlo e imbavagliarlo facendosi consegnare le chiavi della cassaforte. I malviventi fuggirono dopo aver rubato quattro fucili, una pistola e 60 euro.

A inchiodare Demelas sono stati i rilievi fatti subito dopo il colpo e gli accertamenti certosini svolti dal Ris di Cagliari. Le tracce di Dna e le impronte digitali scoperte dopo il colpo, riconducibili ad ignoti, sono state comparate con quelle inserite nella banca dati quando li scorso anno Demelas è stato arrestato per violenza sessuale su minore. Il profilo genetico è risultato identico a quello trovato su un guanto in lattice trovato vicino alla casa del pensionato rapinato. Da qui l’ordinanza eseguita dai carabinieri di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it