C’è una svolta inattesa nel processo contro il calciatore Daniele Ragatzu. Il padre dell’ex compagna del calciatore ha ritrattato le accuse di stalking e maltrattamenti. E ammesso di aver dato, in passato, falsa testimonianza.

Secondo quanto raccontato in aula, le accuse sarebbe state rivolte, in accordo con la moglie e la figlia di 30 anni, per ottenere dei soldi dal calciatore. Per ben due volte il giudice ha dovuto sospendere l’udienza per decidere sull’attendibilità della testimonianza dell’uomo.

A salire poi sul banco dei testimoni è stata anche la madre della ragazza che ha però confermato quanto sostiene la figlia. E ha accusa il marito, dal quale si starebbe separando, di volerla ferire ritrattando le accuse a Ragatzu.

La prossima udienza è fissata per il 27 aprile, quando verranno sentiti una psicologa e due amici della giovane.

