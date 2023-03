Il sindaco di Tonara, Pierpaolo Sau, è ancora sotto l’occhio del ciclone. Il commento su Facebook dove invitava le donne libere a recarsi nel suo ufficio per combattere il calo delle nascite ha suscitato sdegno anche nella vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde.

Che su Facebook ha attaccato: “Si tratta di una manifestazione di maschilismo e ignoranza totalmente incompatibile con il livello minimo di sensibilità e cultura che sono richiesti a chi ricopre un ruolo istituzionale”.

Quindi la richiesta di dimissioni. “Il sindaco Sau dovrebbe dimettersi immediatamente per avere offeso la dignità delle donne e avere dimostrato la sua incapacità di governare un comune in modo responsabile e rispettoso”.

Infine la chiosa. “Non bisogna solo indignarsi di fronte a simili episodi ma essere consapevoli che c’è un aspetto culturale che va profondamente cambiato. Per questo è importante investire in cultura e valori consoni con questo secolo. E non scoraggiarsi”.

