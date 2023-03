Cambiamento climatico, diritti e politica del proprio Paese. Sono queste le aree di interesse principali che gli adolescenti di Sardegna e Sicilia tra i 14 e i 16 anni hanno deciso di approfondire.

Lo rivela il “GoStudent Future of Education Report 2023”, il lavoro realizzato da GoStudent, piattaforma leader al mondo di ripetizioni e formazione.

Il 75% dei giovani intervistati desidera essere protagonista di un cambiamento: spera in un contesto sociale che sia maggiormente incline e attento ai temi della sostenibilità e dell’inclusività. Temi che, a quanto pare, gli adolescenti di quest’area del Paese hanno decisamente a cuore.

Non a caso la conoscenza di cui dispongono riguardo al cambiamento climatico è molto alta, e tocca l’85% degli intervistati. Ed è proprio questo livello di cultura che gli ha consentito di analizzare le loro azioni e di indirizzarli verso scelte più consapevoli: ancora il 75% di loro, infatti, dopo essersi informato, si dichiara preoccupato per il futuro del pianeta che negli ultimi anni sta soffrendo enormemente.

Dunque, per affrontare le sfide importanti e decisive che la società si troverà davanti nei prossimi anni, il 72% degli studenti vorrebbe poter fare qualcosa di concreto e passare ai fatti: a testimonianza di questo trend, sono in forte crescita i percorsi di studio a tema green e le startup innovative in Italia che hanno come core business la sostenibilità in diversi ambiti.

L’altro grande tema sul quale gli studenti hanno deciso di concentrarsi è quello della politica e dei diritti. Allo stato attuale, solo il 53% di loro afferma di informarsi con costanza sugli avvenimenti e le attività delle istituzioni. E la percentuale peggiora quando l’attenzione è rivolta agli altri paesi (47%). I giovani, infatti, si sentono sempre meno rappresentati e considerati dalla politica, per questo tendono a seguirla meno. Il 58% di loro, però vorrebbe essere maggiormente coinvolto e addirittura sentirsi parte di un cambiamento che possa garantire uguaglianza e pari diritti per tutti.

“Gli studenti che vivono in Sardegna e Sicilia sono convinti che avranno il lavoro dei loro sogni e sono sempre più preoccupati per il futuro del pianeta e dell’ambiente. Vogliono anche essere meglio informati sui temi “green” per creare una società migliore: come evidenziato dal rapporto GoStudent, l’87% vuole fare un lavoro che possa cambiare il mondo, e possiamo aspettarci che questa tendenza sia destinata a crescere”, ha affermato Ricardo Reinoso, Vice President Global Sales di GoStudent.

