Quest’anno non ci sarà il Festival letterario L’Isola delle Storie di Gavoi, diretto dallo scrittore Marcello Fois e arrivato ormai alla sua 17esima edizione.

L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Facebook dell’evento culturale, che ha lasciato tutti di stucco.

“L’associazione culturale L’Isola delle Storie – si legge nel post – comunica che la prossima edizione del festival letterario si terrà a Gavoi dal 4 al 7 luglio 2024. Per quest’anno l’associazione continua l’attività di promozione alla lettura attraverso i laboratori e le mostre di illustrazione con le scuole del territorio. Il Festival godrà di ‘un anno sabbatico’, un arco di tempo prezioso e necessario per l’associazione che desidera ritrovare energie, nuovi stimoli e una rinnovata vitalità”.

Ma non è tutto. A mancare, a quanto pare, sono “nuovi stimoli come componenti indispensabili per portare avanti un progetto culturale di ampio respiro come il festival letterario, sorretto in tutti questi anni dal volontariato dei soci, che nel tempo hanno creato un modello organizzativo imponente, che richiede continuo impegno, immensa dedizione ed enormi responsabilità”.

Chiarificatore l’intervento del sindaco di Gavoi, Salvatore Lai, che spiega: “Abbiamo avuto un incontro con l’associazione un paio di mesi fa e ci avevano comunicato la necessità di un anno sabbatico e le motivazione sono serie: stiamo parlando di un’associazione che da circa 20 anni cura il Festival sulla base di un lavoro di volontariato che si svolge in tutto l’arco dell’anno. Ora due persone della segreteria organizzativa hanno trovato un lavoro stabile e sono andate via e si tratta di professionalità non facili da sostituire”.

