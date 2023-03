Due giorni al big match che opporrà la Dinamo Sassari (quarta) a Tortona (terza). Domenica al PalaSerradimigni, alle ore 19:00, i biancoblù tenteranno di confermare la posizione in classifica contro una delle formazioni fin qui migliori del campionato.

Secondo coach Piero Bucchi sarà un bel banco di prova. “Gli esami non finiscono mai, questo sarà difficile, abbiamo di fronte un’altra partita impegnativa. Ci arriviamo con fiducia ed entusiasmo. Abbiamo voglia di fare una buona partita”.

Un po’ di apprensione per gli acciacchi, ma l’asticella non accenna ad abbassarsi. “Affronteremo questa gara con fiducia, i ragazzi in allenamento sono molto concentrati e intensi”.

Anche perché il livello degli avversari è davvero altro. Per Bucchi “sarà una partita dura e spigolosa. Sarebbe da incoscienti sottovalutarla”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it