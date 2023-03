Non c’è stato alcun accordo per la salvaguardia dei posti di lavoro della Portovesme Srl. La RSU dello stabilimento di San Gavino Monreale ha annunciato il fallimento delle trattative intraprese nel vertice di stamane al Ministero delle Imprese e del Made In Italy.

Per questo è stato annunciato lo stato di agitazione e assemblea permanente dalla giornata odierna in attesa che l’azienda riveda la propria presa di posizione.

I lavoratori contestano all’azienda la volontà di non riavviare gli impianti fermi o in manutenzione.



