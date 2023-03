Il cantautore Eugenio Finardi è orgoglioso della fioritura nella sua casa di Milano di una pianta di rosmarino. Non ci sarebbe nulla di strano, se quella pianta non fosse cresciuta da un piccolo rametto colto in Sardegna vent’anni fa.

Ha raccontato la storia sui suoi canali social. “Una ventina d’anni fa colsi una talea, un rametto di rosmarino selvatico dal bordo della vecchia strada tra Fonni e Mamoiada, in Barbagia, sperando che crescesse sul mio terrazzo a Milano. Oggi è così!”.

