Qualità della vita, ambiente unico, servizi e sole, tanto sole. Olbia, secondo una classifica stilata dalla rivista “Esquire Italia”, risulta tra le città italiane in cui si vive meglio.

“Il fatto che la nostra città sia fra le mete più ambite in Italia secondo la stampa nazionale e internazionale è un attestato di valore. Che consolida gli sforzi profusi da questa amministrazione e la visione complessiva che fa di Olbia una città europea di assoluto prestigio” ha affermato il sindaco Settimo Nizzi.

Secondo la rivista “Esquire Italia”, Olbia è una delle città della Sardegna mediamente con più benestanti. Non lontana dalla Costa Smeralda, è affacciata su una delle coste più belle d’Italia. E “la vita culturale e notturna è in forte miglioramento, così come le opportunità di lavoro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it