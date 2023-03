Trenta grammi di marijuana e una pastiglia di ecstasy nelle tasche di ragazzini di 15/17 anni. È allarme droga nelle scuole della Gallura dopo il ritrovamento di stupefacenti in possesso di tre studenti in un istituto di Tempio Pausania.

Erano stati i dirigenti scolastici a chiedere alla Guardia di finanza del comando provinciale di Sassari di fare un controllo. La verifica ha permesso di recuperare 30 grammi di marijuana e una dose di MDMA (ecstasy): nascoste dai ragazzi (di età compresa tra i 15 e i 17 anni) nelle tasche dei giubbotti e in quelle dei pantaloni.

Due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per violazioni amministrative (detenzione di stupefacenti per uso personale) mentre per uno dei minori si è reso necessario procedere alla denuncia visto che il quantitativo e le modalità di occultamento indicavano la possibile detenzione ai fini di spaccio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it