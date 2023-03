Sono stati numerosi i visitatori che hanno partecipato alle nove tappe di “Trexenta experience”, una per ciascun Comune del territorio, che hanno potuto ammirare nuraghi, domus de janas, necropoli puniche e romane vivendo l’esperienza di essere parte attiva di una comunità con una tradizione millenaria.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo anno di questa manifestazione che promuove il territorio a tutto tondo, ribaltando la prospettiva: il visitatore diventa protagonista attivo, non più un turista ascoltatore passivo. L’obiettivo adesso è andare avanti, infatti il progetto prevede altre due annualità, con la promozione anche attraverso importanti vetrine come Firenze e TourismA che regalano grande visibilità nazionale e internazionale”. A dirlo è Paola Casula, sindaca di Guasila e Presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta.

La Sardegna ha incassato l’elogio del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ieri mattina durante l’inaugurazione di Tourisma 2023, nel cortile del Palazzo dei Congressi.

Giani ha sottolineato il grande sforzo portato avanti dalla Trexenta in questi anni per la promozione del territorio e dell’isola. Sia a livello regionale, con il lavoro svolto tutto l’anno attraverso le manifestazioni culturali, sia a livello nazionale e internazionale con la partecipazione, per esempio, a Tourisma. Il presidente toscano ha aggiunto che: “La Trexenta è un territorio ricco di bellezze archeologiche straordinarie che, insieme con la Toscana, possono trainare la ripresa del turismo a livello nazionale”.

