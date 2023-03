Attenzione attenzione, la Dinamo Sassari fa la voce grossa in ottica playoff e mette una nuova tacca nel suo periodo d’oro in campionato. Al PalaSerradimigni, Tortona cade per 84-72 a seguito dello strappo decisivo operato dai biancoblù nel terzo quarto.

Il gruppo guidato da Piero Bucchi ha dovuto aver molta pazienza in un primo tempo fatto di sorpassi e controsorpassi contro una squadra molto compatta e solida come quella ospite.

Nel terzo quarto, a poco a poco, Chessa e Diop hanno abbattuto il muro avversario, creando il distacco che ha deciso la gara. A quel punto, nonostante i tentativi di rimonta di una Tortona stoica, per la Dinamo la sfida si è fatta in discesa.

Da segnalare, la prestazione di Bendzius: 22 punti, con 6 triple e 3 rimbalzi. Bene anche Dowe, Kruslin, Diop e Stephens.

