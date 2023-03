L’Exma di Cagliari si trasforma in “studio” per lo street artist Giorgio Casu.

L’artista di San Gavino si prepara alla realizzazione della nuova installazione che verrà inaugurata a Pasqua sulla Scalinata di Santa Lucia, nel centro storico di Arzachena.

Si chiama “Condivisione” la nuova opera ideata da Giorgio Casu per rappresentare il tema “Una scalinata per la pace”, così come indicato dall’assessora alla Cultura, Valentina Geromino, per il bando lanciato lo scorso gennaio.

“I lavori procedono a gonfie vele e la Sala delle Volte dell’Exma si è tramutata in una coloratissima residenza d’artista!” scrivono sul loro profilo Instagram gli organizzatori dell’Exma di Cagliari.

