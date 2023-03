Nella mattina di oggi, lunedì 27 marzo 2023, il Sindaco Paolo Truzzu ha accolto nel Palazzo Civico di via Roma la piccola comitiva di Intercultura, formata da dieci ragazze e ragazzi provenienti da diverse parti del mondo e attualmente ospiti di alcune famiglie sarde.

Guidato dal presidente di Intercultura Claudio Brughitta, affiancato dal suo vice Gianfranco Schirru, e dalla responsabile dell’ospitalità, Loredana Scipione, il gruppo ha avuto modo di visitare il Municipio guidato dal personale del Comune. All’incontro ha preso parte anche la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi. Presente anche la volontaria Loredana Savona.

Gli ospiti, provenienti da Finlandia, Turchia, Giappone, Slovacchia, Hong Kong, Cile, Costa Rica, Usa e Honduras, hanno seguito con grande attenzione le indicazioni della guida e hanno scoperto tutte le peculiarità del Palazzo Civico cagliaritano.

Grazie all’attività di Intercultura, organizzazione di volontariato che promuove il dialogo interculturale e gli scambi scolastici internazionali, le ragazze e i ragazzi stanno vivendo un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita. Per tre di loro si tratta di un percorso più lungo che, iniziato nel luglio scorso, si concluderà tra luglio e novembre di quest’anno. mentre per gli altri sette sarà una toccata e fuga di una settimana, provenienti da altre regioni d’Italia.

