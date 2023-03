Massimo Ammaniti, neuropsichiatra infantile laureato in Psicologia e docente di Psicopatologia dello sviluppo alla Sapienza di Roma, è tra i più noti psicoanalisti italiani specializzati nell’età evolutiva.

Autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche e numerosi libri tradotti anche all’estero, tra cui ­“Nel nome del figlio” (1995), scritto insieme al figlio e noto scrittore Niccolò. Membro dell’International Psychoanalytical Association e della World Association of Infant Mental Health, i suoi studi sono focalizzati sul rapporto genitori-figli nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza.

La sessione di laurea alle ore 11, nell’Aula magna di Palazzo Belgrano, in via Università 40.

Il riconoscimento dell’Università di Cagliari (classe LM-51) nasce su proposta del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, diretto da Loredana Lucarelli, e sostenuta dalla facoltà di Studi umanistici, presieduta da Antonello Mura.

La commissione di laurea sarà composta dal Rettore Francesco Mola (presidente), dal professor Marco Guicciardi e dalle professoresse Cristina Cabras, Loredana Lucarelli, Cristina Sechi, Laura Vismara (componenti). Relatrice: professoressa Donatella Rita Petretto.

Il professore ospite, il giorno dopo, all’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 della Scuola di specializzazione in Psicologia della salute.

Sabato 1° aprile è in programma, nell’Aula “Motzo” della facoltà di Studi umanistici (via Is Mirrionis 1, Cagliari), il seminario “Costruire la salute dai primi giorni di vita” che apre ufficialmente l’anno accademico della Scuola di specializzazione in Psicologia della Salute (direttore: Marco Guicciardi).

Nel corso della mattinata, inizio ore 9, le lezioni magistrali dei professori Massimo Ammaniti con “Il ruolo della intersoggettività nella salute mentale”, e Vassilios Fanos con “La forza dell’epigenetica nella perinatalità”. Presenti per l’occasione anche i direttori delle omologhe scuole di specializzazione di Torino, Padova, Messina e Roma Sapienza.

