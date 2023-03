Si discute alle 16 in Consiglio regionale la mozione di sfiducia (prima firma di Gianfranco Ganau del Pd) contro il presidente della Regione Christian Solinas. La mozione deriva dal parere favorevole espresso da Solinas in sede di Conferenza delle Regioni al disegno di legge Calderoli sulle Autonomie differenziate senza un previo confronto con le parti politiche e le parti sociali.

Secondo l’opposizione, il governatore avrebbe “svilito il ruolo del Consiglio regionale, assumendo, in solitudine, una decisione di portata storica per la nostra Isola e per la sua autonomia e che invece sarebbe dovuta scaturire in seno all’Assemblea”.

Difficilmente la mozione sarà approvata, perché la maggioranza voterà contro. Ma anche nel centrodestra inizia qualche fibrillazione. Forza Italia è stata molto critica con Solinas in merito all suo approccio alla riforma Calderoli, ma anche all’interno del Psd’Az ci sono parecchi mal di pancia. Qualche settimana fa il capogruppo Franco Mula si è dimesso e potrebbe passare a Fratelli d’Italia. Ma anche altri consiglieri regionali potrebbero lasciare il gruppo.

