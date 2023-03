Grave incidente nel tardo di pomeriggio di ieri sulla Alghero-Olmedo, dove sono rimasti coinvolti un furgone e tre auto.

Il bilancio è di tre feriti, di cui uno grave trasportato con l’elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari. Si teme per una frattura, dati i lamenti dell’uomo per i dolori alla schiena.

Da quanto si è appreso, sulla 127bis una Fiat 500 stava per svoltare a sinistra verso la strada Rio Calvia, ma è stata tamponata da un furgone che non è riuscito a rallentare per tempo travolgendo l’auto.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta, contro un’altra vettura che arrivava in direzione di Alghero, una Dacia Duster.

Sul posto la Polizia Locale di Alghero e i Vigili del fuoco.

