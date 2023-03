Il centrodestra respinge la mozione di sfiducia dell’opposizione contro Christian Solinas. Ma non tutti sono soddisfatti dell’operato del Presidente della Regione: in primis, i consiglieri di Forza Italia.

Le critiche più aspre arrivano dall’ex assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda e il collega Marco Tedde. “Siamo coerenti con questa maggioranza e questa Giunta – ha detto Zedda – ma ci sarebbe piaciuto che Solinas ci coinvolgesse per tempo sul tema dell’autonomia differenziata e dell’insularità. Non abbiamo gradito neanche la giustificazione del poco tempo a disposizione. Serve un’accelerazione significativa in diversi settori, il tempo a disposizione non è più quello di cinque anni fa”.

Tedde ha invece chiesto a Solinas la nomina di un gruppo di esperti di diritto da affiancare a consiglieri regionali e parlamentari sardi per l’attuazione del principio di insularità.

Immediata la replica del governatore sardo: “Questa mozione non sarà bocciata per meriti miei o di questa maggioranza, ma perché si è trovata davanti la peggiore minoranza della storia autonomistica. Il dibattito ci ha restituito la portata strumentale della mozione di sfiducia”.

“Sono rinfrancato perché governeremo per altri quindici anni, considerato che ci ritroviamo dinanzi a un’opposizione senza alcun progetto”, ha aggiunto Solinas.

La mozione di sfiducia è stata bocciata con 36 voti contrari, 21 favorevoli e 1 astenuto.

L’opposizione aveva protestato contro la mancanza di confronto politico da parte della Giunta sul disegno di legge, presentato dal ministro leghista Roberto Calderoli, che approva l’autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario.

