Sono stati inaugurati oggi, alla presenza dell’assessore alla Sanità Carlo Doria, i nuovi spazi dell’Unità operativa di Urologia dell’ospedale San Martino di Oristano.

I locali sono situati al piano terra del corpo P dell’ospedale, nell’area che in passato era occupata dal Pronto Soccorso e che più di recente aveva ospitato l’area Covid, ora dismessa.

Dieci i posti letto a disposizione distribuiti su cinque stanze di degenza (due pazienti per camera), a cui si sommano gli ambulatori, le sale e i servizi riservati al personale.

Gli spazi sono stati interamente riconvertiti, con la realizzazione ex novo di bagni per i degenti e per il personale, l’integrazione degli impianti elettrici e il rifacimento della rete dei gas medicali.

“Quello di oggi è un ulteriore traguardo per la sanità oristanese. Aver reso autonoma l’Urologia, una disciplina importante considerato l’aumento di patologie come il tumore alla prostata, rappresenta un passo importante” ha dichiarato l’assessore Doria.

