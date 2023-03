Domani taglio del nastro al Museo del Mattoncino “Karalisbrick Lego”.

Presenti l’assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia, e i due fondatori del Museo, Maurizio Lampis e Gianluigi Cornaglia.

Nel corso dell’evento, verranno messi in mostra i principali monumenti di Cagliari e della Sardegna, interamente realizzati con i mattoncini Lego e le iniziative in programma per i turisti e per tutti i visitatori.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it