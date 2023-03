Nella trasmissione del TG2 del 29 marzo, nell’edizione delle 20:30, è stato presentato un servizio riguardante alcune teorie sulla morte del famoso scrittore americano Edgar Allan Poe.

In particolare, si è parlato del libro “A Mystery of Mysteries: The Death and Life of Edgar Allan Poe” di Mark Dawidziak, pubblicato lo scorso febbraio in cui vengono presentate alcune ipotesi sulla morte del celebre autore statunitense.

Tuttavia, nel servizio è mancata la citazione alla pubblicazione italiana di un altro importante libro “Edgar Allan Poe: il mistero della morte” del cagliaritano Fabrizio Raccis, pubblicato da Catartica Edizioni nel 2021, esattamente due anni prima, che ha esaminato tutte le ipotesi che sono state formulate nell’arco di 170 anni dalla morte di Poe, compreso il “cooping”.

Classe 1983, Raccis è un giovane scrittore di narrativa e poesia, che dopo quasi dieci anni anni di ricerca sul mistero della morte di Poe, è riuscito a stringere un contatto con alcune università americane e il Baltimora Edgar Poe Society aprendo, grazie alla sua indagine, una collaborazione americana e italiana.

La mancata menzione dell’autore sardo nel servizio del TG2 non è piaciuta a molti studiosi che si occupano del noto romanziere statunitense, in quanto il suo lavoro, che ha anticipato ampiamente quello del giornalista americano, è stato accantonato in favore di una pubblicazione che non è stata neppure tradotta in Italia.

