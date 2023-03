Quattro broker finanziari, originari rispettivamente di Villacidro, San Vero Milis, Pordenone e Cagliari sono stati denuncia per concorso in truffa nei confronti di due commercianti di Senorbì. Questi avevano affidato ai broker rispettivamente 6.560 e 8.800 euro, sperando in prodigiosi investimenti finanziari, mediante acquisto di certificati di deposito sul mercato internazionale, che avrebbero dovuto fruttare interessi mensili del 5% della quota versata, cosa mai avvenuta. Tali investimenti erano stati intrapresi tra il giugno 2017 e il giugno 2018.

Il principale protagonista della vicenda è un celebre broker cagliaritano che teneva convention in prestigiosi hotel e postava video su YouTube, affidandosi anche al passaparola di risparmiatori convinti che quei rendimenti promessi fossero possibili. L’elenco delle vittime dell’impostura continua ad arricchirsi di nuovi nominativi.

