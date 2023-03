Due giorni al big match tra il Cagliari e il Sud Tirol, che si terrà sabato alle 14:00. Alla Unipol Arena ci sarà l’occasione per un ulteriore scatto in classifica dei rossoblù, dopo le ultime due grandi vittorie.

Mister Ranieri è sicuro della prestazione che dovranno fare i suoi giocatori. “Il Sud Tirol è una squadra molto pratica, di quelle che piacciono a me. Gioca in verticale, bada poco al possesso palla ed è la squadra prima in B per i recuperi negli ultimi trenta metri. Già questo ci dice che partita sarà: servirà la gara perfetta, dovremo metterci la massima concentrazione”.

L’occhio va all’obiettivo finale: vincerle tutte. Per il secondo posto o i playoff. “Mancano otto partite alla fine, dobbiamo continuare a inseguire il nostro sogno, provarci sino in fondo. Sappiamo che sarà difficile, ma non abbiamo paura del calendario”.

