Salvatore Mereu si aggiudica una candidatura al David di Donatello, nella categoria miglior sceneggiatura per il film “Bentu”.

È la quarta nomination per il regista dorgalese: nel 2003 vinse come miglior regista esordiente con “Ballo a tre passi”. Le altre due candidature erano arrivate con Sonetaula nel 2008 e con Assandira nel 2021.

“Bentu” è nato come cortometraggio per un corso di regia e sceneggiatura per gli studenti dell’Università di Cagliari e racconta la storia di un anziano contadino di Sanluri vissuto a metà del ‘900.

