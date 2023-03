Identificato un altro giovane straniero coinvolto nell’aggressione agli agenti avvenuta in Piazza del Carmine, a Cagliari, nel corso di un controllo antidroga.

Dopo i primi due arresti, è arrivata un’altra denuncia ieri pomeriggio. Gli agenti della Squadra Mobile hanno identificato un 22enne algerino, senza fissa dimora, in via Bacaredda, nei pressi del mercato di San Benedetto.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie e gli agenti in borghese.

L’accusa è di lesioni gravissime, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Inoltre nei suoi confronti pendevano un ordine di espulsione e un ordine di carcerazione perché deve scontare sei anni di reclusione per rapina e altri reati. Proprio per questi ultimi due provvedimenti è stato portato in carcere a Uta.

