Non c’è pace per la stagione di Matteo Berrettini, tennista romano tra i più bravi al mondo. Sono arrivate nuove sconfitte che lo hanno messo in seria discussione, tanto che a Phoenix aveva urlato “portatemi via dal campo”.

Per cercare di rasserenare l’animo è “scesa in campo” Melissa Satta, la sua compagna. I due sono stati paparazzati a Miami mentre facevano una corsa nei parchi della città.

La showgirl sarda è volata negli States alle prime avvisaglie di crisi di Berrettini. Ora i due stanno passando delle giornate di relax, prima che lui torni ad impegnarsi sul campo da gioco.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it