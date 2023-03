Quattro giorni fa, la polizia locale di Cagliari lo ha sorpreso alla guida di un’auto. Identificato, ha provato a scappare a piedi prima di essere bloccato. Nulla di strano se non fosse che era senza patente e nei suoi confronti pendeva un provvedimento per aver ucciso un bambino in un incidente.

La Procura di Cagliari ha deciso di disporre gli arresti domiciliari per Emilio Pozzolo, protagonista col suo scooter della tragedia che un anno fa tolse la vita ad un bambino in carrozzina sulle strisce pedonali di via Cadello.

L’uomo aveva obbligo di firma e la patente gli era stata revocata. Oggi la sua posizione si aggrava.

