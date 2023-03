Voci dalla Laguna, il progetto fotografico e artistico della fotografa Marina Federica Patteri per la sensibilizzazione sull’importanza Laguna di Santa Gilla, sarà esposto nella galleria del Centro Commerciale I Fenicotteri di Cagliari, uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood. Il progetto sarà esposto, dal 1° al 15 aprile, con inaugurazione sabato 1 alle ore 10, e gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Cagliari, Capoterra e di Legambiente Cagliari.

L’esposizione “Voci dalla Laguna” consiste in una narrazione per immagini di una giornata immaginaria trascorsa lungo le rive di Santa Gilla. Si inizia al mattino, a Giorgino, nel punto in cui mare e laguna si incontrano, per concludersi la notte nella parte più interna della sponda orientale da cui è possibile vedere luci e fumi degli impianti di Macchiareddu situati nella riva opposta.

Gli scatti, realizzati in differenti periodi dell’anno, mostrano gli infiniti e sorprendenti colori dell’ambiente lagunare che mutano nel volgere di pochi istanti, trasformando in modo suggestivo il paesaggio circostante. Non mancano le testimonianze della presenza umana; a partire dalla pesca, espressione di una cultura lagunare le cui origini affondano nella notte dei tempi. Tali elementi, sommandosi, diventano le voci che parlano della Laguna e ne raccontano l’incanto, l’incombente degrado, l’identità.

L’iniziativa è realizzata dal Centro Commerciale I Fenicotteri, allo scopo di contribuire alla riscoperta dell’area lagunare di Santa Gilla nella quale il Centro si trova. Con iniziative come questa, Nhood in Sardegna ambisce a valorizzare le potenzialità della sua relazione con i territori in cui opera e i servizi erogati, inclusa una ricca proposta commerciale. L’attività ordinaria è orientata ogni giorno alla restituzione di un contributo tangibile alla lotta al Cambiamento Climatico e all’Economia Circolare, contribuendo ad affermare l’importanza dei valori ESG (Environmental – ambiente), Social (Società – le persone) e (Governance), ossia tutti gli obiettivi posti da Nhood per generare un triplo impatto positivo, sul Pianeta, sulle Persone e sulla Prosperità.

“Giorno dopo giorno, attraverso il lavoro di gestione dei centri, l’ampio bouquet di servizi e la consolidata collaborazione con le associazioni e le amministrazioni locali, in Nhood ci impegniamo a dare vita ad azioni concrete di impatto positivo sull’ambiente, sulla sua salvaguardia e al benessere delle persone che vivono i territori in cui operiamo ogni giorno. Dopo il successo del progetto di cracking art, oggi riportiamo l’arte al centro delle nostre iniziative. Siamo quindi una realtà che si fonde con il territorio perché vogliamo raccontarlo e valorizzarlo” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.