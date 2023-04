Il nuovo corso del Cagliari Primavera, targato Pisacane – Battilana, dà importanti sensazioni dopo gli ultimi pesanti stop in campionato. Con la Sampdoria, i rossoblù pareggiano per 1-1, ma devono rammaricarsi per l’occasione persa.

Infatti dopo le diverse sconfitte, il Cagliari ha mostrato piglio ed è andato a Genova con l’interesse di prendersi i tre punti. Il vantaggio di Carboni ad inizio ripresa e le tante occasioni a favore sembravano non dare una storia diversa alla gara.

L’autogol di Zallu all’82 invece ha cambiato le sorti della storia. La stanchezza ha pesato e nel finale, i rossoblù hanno rischiato tantissimo davanti al forcing dei doriani.

