L’esecutivo quartese ha approvato in Giunta lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2022, entro i tempi di legge previsti. È la terza volta consecutiva che l’Amministrazione guidata dal sindaco Graziano Milia raggiunge questo obiettivo.



Il Risultato gestionale, comprensivo di Conto del bilancio, Conto economico e Stato patrimoniale presenta un risultato di amministrazione pari a 114 milioni e 518 mila euro.



L’avanzo è pari a 11 milioni e 367 mila euro. Un tesoretto che supera quello dell’esercizio dell’annualità 2021 e che è stato possibile grazie ad un meticoloso lavoro di pulizia dei residui attivi più vecchi dal Bilancio.

Il tesoretto non sembra ripetibile nel futuro. Per questo è prevista un’azione di prudente utilizzo da parte dell’esecutivo dell’avanzo di quest’anno in relazione ad eventuali esigenze.



