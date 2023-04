È partita la campagna elettorale nel comune di Assemini. E in campo ci sono tre candidati che promettono battaglia col proposito di guidare la cittadina nel corso dei prossimi cinque anni.

Il nome che risalta maggiormente è quello di Mario Puddu. Già sindaco nella prima reggenza 5 Stelle, si presenta con un progetto civico che coinvolge Riformatori, Sardegna 2020, Udc, Fortza Paris. Sarà sostenuto da ben cinque liste, tra le quali quella personale.

I 5 Stelle, assieme ad una parte del Pd cittadino, invece propone la candidatura Diego Corrias, ex assessore con Puddu e Licheri. È già in campagna elettorale da settimana con una serie di incontri con i cittadini e le associazioni.

Per il centrodestra invece c’è Niside Muscas, scelta tra tante polemiche che hanno spaccato il fronte. Sostenuta da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ha perduto per strada tutta la base moderata e anche quella sardista. La sua dunque sarà una lunga rincorsa.

Nelle prossime settimane potrebbero aggiungersi altri candidati: in lavorazione almeno altre due liste. E il Psd’Az dovrà decidere da che parte andare.

Totalmente assenti le forze di sinistra: Progressisti, Verdi, Possibile, Sinistra Futura, Demos non hanno sciolto le riserve e probabilmente non sosterranno nessuno dei candidati in campo.

