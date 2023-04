Si è spento dopo una lunga malattia, all’età di 85 anni, Carlo Porceddu. Avvocato, per 47 anni è stato collaboratore della Figc, anche come procuratore generale. Al fianco di Mariano Delogu fu vicesindaco e assessore al Comune di Cagliari.

Tra i suoi riconoscimenti, è stato insignito della “Stella d’Oro al merito sportivo”, “Cavaliere al merito della Repubblica” e “Dirigente Benemerito” della Figc.

“L’avvocato Porceddu ha avuto un’importantissima carriera professionale e sportiva” ricorda Andrea Contini, ex arbitro. “In gioventù è stato uno dei più forti pallanuotisti sardi, ma la sua carriera sportiva si è sviluppata nel calcio in cui è stato per tanti anni Procuratore Generale della Figc, già dai tempi dello scandalo delle scommesse clandestine. Per me è stato un punto di riferimento importante, prodigo di consigli in tutto il mio percorso sportivo”.

