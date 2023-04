Dopo sette vittorie consecutive, la Dinamo Sassari si ferma. A Verona, i biancoblù pagano un ultimo quarto tremendo e una rosa falcidiata dagli acciacchi e perdono per 87-74.

Dopo aver condotto per tre quarti, i sassaresi sono stati travolti dall’entusiasmo dei padroni di casa che hanno operato il sorpasso e da lì hanno allargato la forbice.

La Dinamo non si è più svegliata, sommando errori su errori in attacco e divenendo troppo morbida in difesa. Non ha aiutato neppure alternare la regia con Gentile e Dowe, che non sono stati in grado di trascinare i compagni.

